Tanju Özcan davasında ilk duruşma: 2,5 milyonluk iddiada 3 sanık birbirini suçladı

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ilk duruşma yapıldı. Görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık yargılanıyor.

Duruşmada tutuklu sanıklar Cihan Tutal, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can savunmalarını yaptı. Üç isim, iddianamedeki 2,5 milyon liralık para trafiğinde birbirini işaret etti.

Davanın tablosu: 6'sı tutuklu 19 sanık

Yargılamayı Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi yürütüyor. Sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülüyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar ağır: icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet.

İddianame süreci: Mülkiye Teftiş raporundan 178 sayfaya

Süreci başlatan belge, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli raporu oldu. Rapor üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık 178 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama resmen başladı.

2,5 milyonluk 'bağış' iddiası: nakit, çek ve BOLSEV

İddianamede, Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın kentte faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2,5 milyon lira talep ettiği öne sürüldü.

İşte iddia edilen para akışı: Tutarın 1 milyon lirası nakit, 1,5 milyon lirası çek olarak planlandı. Nakit paranın Ali Sarıyıldız'a teslim edildiği, çekin ise BOLSEV bağlantılı hesaplara aktarıldığı belirtildi.

Dosyaya göre soruşturma başlayınca bu paralar geri gönderildi. Gerekçe olarak "avans iadesi" ve "borç iadesi" açıklamaları kullanıldı.

Cihan Tutal: 'Suçsuz ve mağdurum'

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıkların olay bazlı savunmaları dinlendi. Suçlamaları reddeden Meclis Üyesi Cihan Tutal, konuyu diğer şüphelilerin ifadelerinden öğrendiğini savundu.

Tutal, "Ben bu ruhsat olayının aslını Ali Sarıyıldız'ın ifadelerini okuyarak öğrendim. Bahsi geçen paranın akıbetini diğer şüphelilerin ifadeleriyle anladım" dedi.

Tutal'a göre olayda Nazmi Güzel, Ali Sarıyıldız'a 1 milyon lira verdi. Tutal, "Ali Sarıyıldız benim üzerimden bu parayı aklamaya çalışmıştır. Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum" ifadelerini kullandı.

Peki Tutal kimden şikâyetçi? Meclis üyesi sözlerini net bir cümleyle bağladı: "Beni kullandığı ve kandırdığı için Ali Sarıyıldız'dan şikayetçiyim. Benim vakıfta bir görevim yoktu, sadece belediye meclis üyesiydim."

Ali Sarıyıldız: 'Parayı Süleyman Can'a götürmem istendi'

BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise süreci Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönlendirmesiyle öğrendiğini öne sürdü.

Sarıyıldız savunmasında şu iddiaları sıraladı: "Tanju Özcan beni telefonla arayarak, 'Sana Nazmi Güzel'i gönderiyorum, vakfın şirketine reklam verecek' dedi. Bana Nazmi Güzel'in 2,5 milyon bağışta bulunacağını söyledi."

Sarıyıldız'a göre para elden verildi: "1,5 milyon çek, 1 milyon nakit olarak vereceğini belirtti. 1 milyonu da Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götürmemi istedi. 1 milyonu alıp Süleyman Can'a verdim."

Sarıyıldız, çekle ilgili olarak da "Reklam sözleşmesi olmayınca BOLSEV şirketine avans olarak eklettim" dedi. Cihan Tutal'ın kendisine sorgu sonrası geçmiş olsuna geldiğini de anlattı.

Süleyman Can: 'Bana para teslim edilmedi'

Üçüncü tutuklu sanık, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can oldu. Can, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve 31 yıllık belediye geçmişi bulunduğunu vurguladı.

Can savunmasında, "Nazmi Güzel'in beyanını içeride öğrendim. Bana atılan suçları kabul etmiyorum. Bana para teslim edilmedi. Ben mağdurum, tansiyon hastasıyım. 1 milyon para almadım" dedi.

Böylece üç tutuklu sanık da suçlamaları reddetti ve iddia edilen para trafiğinde topu birbirine attı. İddiaların hesabını mahkeme soracak.

Davada merak edilenler

Davada kaç sanık yargılanıyor? Bolu Belediyesi soruşturmasında 6'sı tutuklu toplam 19 sanık yargılanıyor.

Duruşma nerede görülüyor? Dava, sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

2,5 milyon lira nasıl planlandı? İddianameye göre 1 milyon lira nakit Ali Sarıyıldız'a, 1,5 milyon liralık çek ise BOLSEV bağlantılı hesaplara aktarıldı.

Hangi suçlamalar yöneltiliyor? Sanıklara icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı Kanuna muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.