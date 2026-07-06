iPhone ve iPad şarjında doğru bilinen yanlışlar

Apple'ın iPhone ve iPad modellerinde pil ömrünü korumak için sadece pil kullanımına dikkat etmek yetmiyor. Kullanılan şarj adaptörü de hem şarj süresini hem de uzun vadeli pil performansını etkiliyor. Yavaş bir adaptör pili daha düşük sıcaklıkta şarj edebilir. Ancak bunun karşılığında kısa sürede çok daha az doluluk elde edilir. Hızlı şarj destekleyen bir adaptör ise birkaç dakikalık şarjla günün büyük bölümünü çıkaracak kadar enerji sağlayabilir. Sorun şu ki birçok kullanıcı cihazının desteklediği maksimum şarj hızını bilmiyor. Üstelik Apple uzun süredir kutuya şarj adaptörü koymadığı için eski adaptörler yeni cihazlarla kullanılmaya devam ediyor. Bu da şarj süresinin gereksiz şekilde uzamasına neden oluyor.