iPhone ve iPad şarjında doğru bilinen yanlışlar
Apple cihazlarında şarj performansını belirleyen yalnızca pil değil; doğru watt değerine sahip adaptör kullanımı da şarj süresi ve pil ömrü açısından kritik önem taşıyor.
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Apple cihazlarında şarj performansını belirleyen yalnızca pil değil; doğru watt değerine sahip adaptör kullanımı da şarj süresi ve pil ömrü açısından kritik önem taşıyor.
Apple'ın iPhone ve iPad modellerinde pil ömrünü korumak için sadece pil kullanımına dikkat etmek yetmiyor. Kullanılan şarj adaptörü de hem şarj süresini hem de uzun vadeli pil performansını etkiliyor. Yavaş bir adaptör pili daha düşük sıcaklıkta şarj edebilir. Ancak bunun karşılığında kısa sürede çok daha az doluluk elde edilir. Hızlı şarj destekleyen bir adaptör ise birkaç dakikalık şarjla günün büyük bölümünü çıkaracak kadar enerji sağlayabilir. Sorun şu ki birçok kullanıcı cihazının desteklediği maksimum şarj hızını bilmiyor. Üstelik Apple uzun süredir kutuya şarj adaptörü koymadığı için eski adaptörler yeni cihazlarla kullanılmaya devam ediyor. Bu da şarj süresinin gereksiz şekilde uzamasına neden oluyor.
PİL KAPASİTESİ VE ŞARJ HIZI NASIL ÖLÇÜLÜYOR? Akıllı telefon ve tabletlerde pil kapasitesi mAh (miliamper saat) değeriyle ifade edilir. Bu değer, pilin ne kadar enerji depolayabildiğini gösterir. Günümüzde büyük ekranlı telefonlar ortalama 5.000 mAh seviyesinde pil kullanırken tabletlerde bu kapasite 10.000 mAh'a kadar çıkabiliyor.Apple'ın en büyük telefonu olan iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh pil kapasitesine sahip. Standart iPhone 17 modelinde ise 3.692 mAh pil bulunuyor. Tablet tarafında 11. nesil iPad yaklaşık 7.698 mAh kapasite sunarken, 13 inç M5 iPad Pro 10.290 mAh pil ile geliyor. Şarj hızı ise watt (W) cinsinden ölçülüyor. Değer yükseldikçe cihaz daha kısa sürede şarj olabiliyor. Büyük cihazlar daha fazla ısı dağıtabildiği için genellikle daha yüksek şarj hızlarını destekliyor. USB Power Delivery (USB-PD) teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük cihazlar da artık daha yüksek güçte şarj olabiliyor. Android tarafında bazı modeller 120W seviyesine kadar çıkarken Apple daha düşük değerleri tercih ediyor.
YENİ İPHONE MODELLERİ 40W'A KADAR ÇIKIYOR: Apple, son yıllarda şarj hızını artırsa da rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Güncel bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 40W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. İnce tasarımıyla öne çıkan iPhone Air ise en fazla 20W hızında şarj olabiliyor. Ancak Apple yeni iPhone modellerini şarj adaptörü olmadan satıyor. Bu nedenle maksimum şarj hızından yararlanmak isteyen kullanıcıların uygun bir adaptörü ayrıca satın alması gerekiyor. Üstelik eski iPhone adaptörlerini kullanmaya devam eden kullanıcılar büyük hız kaybı yaşayabiliyor. Apple'ın yıllar önce kutuya koyduğu 5W ve 18W adaptörler, yeni nesil iPhone modellerinin desteklediği hızların oldukça altında kalıyor.
İPAD MODELLERİ DAHA YÜKSEK HIZ SUNUYOR: Tablet tarafında tablo biraz daha iyi görünüyor. 2025 model standart iPad, 45W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. M5 iPad Pro ise bu değeri 60W seviyesine çıkarıyor. Apple her ne kadar iPad kutularına hâlâ adaptör eklese de kutudan çıkan 20W adaptör, cihazların desteklediği maksimum hızın oldukça gerisinde kalıyor. Bu nedenle kullanıcılar tabletlerini olması gerekenden daha uzun sürede şarj etmek zorunda kalabiliyor.
DOĞRU ADAPTÖR SEÇİMİ ÖNEMLİ: iPhone veya iPad'i en yüksek hızda şarj etmek isteyen kullanıcıların, cihazın desteklediği watt değerini karşılayan bir adaptör kullanması gerekiyor. Apple'ın kendi hızlı şarj adaptörleri bu ihtiyacı karşılıyor. Bunun yanında Anker, Ugreen ve Satechi gibi üreticilerin USB-PD destekli adaptörleri de alternatif olarak tercih edilebiliyor. Adaptör seçerken cihazın desteklediği maksimum şarj gücünü karşılayan bir model kullanmak, en kısa şarj süresine ulaşmak için yeterli oluyor.
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