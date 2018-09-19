Tanırsanız mesele yok



Yeni doğmuş bir bebek bir yetişkinden iki kat daha hızlı nefes alır ve nefes alışı çok düzensiz olabilir. Kalp atışı da bir yetişkinin kalp atışından iki kat daha hızlıdır. Devamlı çiş yapıyor gibi görünür ve bağırsak sistemi çok düzensiz çalışır. Mekonyum denilen ilk dışkısı çok koyu ve yapışkandır. Birinci haftanın sonuna doğru dışkısı giderek daha hardalımsı bir renge döner. Günde 14–18 saat uyur ve genelde 4 saatlik bir zaman diliminde aşağı yukarı 30 dakika uyanıktır.

BEBEĞİNİZİN TEN RENGİ

Yeni doğmuş bebeklerin derilerinde “doğum lekeleri” diye adlandırılan lekelere sıkça rastlanır ve hiçbir tedavi gerektirmezler. Vücudun değişik yerlerinde ve değişik renklerde olan bu lekeler zaman içinde yok olurlar. İlk doğduğunda bebeğinizin rengi gri–mavi, ıslak, kan ve verniks ile kaplı haldedir. Bebeğiniz nefes almaya başlar başlamaz rengi ilk önce yüz ve gövdesinde ve kısa zamanda da ellerde ve ayaklarda pembeleşerek normal rengine döner. Açık tenli bebeklerin ciltlerinde kızarık ve daha soluk alanlar beraberce bulunabilir. Bu tamamen normal bir durumdur ve birkaç hafta sonra bebeğin rengi homojen görünüm kazanır.

ÜST DUDAKTA BALONCUK

İlk emzirme sonrasında bebeğinizin üst dudağında ufak bir baloncuk meydana gelebilir. Bu ağrısız baloncukta soyulma da olabilir. Bu tamamen normal bir durumdur ve dudaklar biraz daha dayanıklı hale geldiğinde bu baloncuk da ortadan kalkar.

ELBETTE SAÇLARI DÖKÜLECEK

Bebeklerin saç miktarı çok farklı olabilir. Ama genellikle doğum sırasındaki saçlar dökülür. Vücuttaki siyah tüyler ise zamanla dökülür. Konak saçlı derideki kepek benzeri birikim de deri soyulmasının bir türüdür ve temizlikle bir ilgisi yoktur.

BILGILDAĞINI ENDİŞE EETMEYİN

Henüz kafa kemiklerinin birleşmediği yerlerdir. Bıngıldaklar sağlam bir zar ile kaplıdır ve normal temasla zarar görmezler. Bazen nabız atışı şeklinde hareketlenme olabilir bu normal bir durumdur. Eğer bıngıldak içeri basık görünüyorsa bebeğin nispeten susuz kaldığının bir bulgusu olabilir. Eğer bıngıldak dışarı doğru çıkık ve bebek ağlamıyorsa, bu bir hastalık göstergesi olabilir ve doktora görünmek gereklidir.