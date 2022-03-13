Tangocular, Kadıköy'e doğru yola çıkıyor!

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Son yıllarda istikrarlı bir kadro kurmayı başaramayan sarı lacivertliler, beraberinde de Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalmıştı. Bu kez transferleri erkenden tamamlamak isteyen ve yeni sezonun favorisi olmak isteyen Kanarya, kadrosunu iki Arjantinliyle birden güçlendirecek.

Fenerbahçe'de çalışmalar teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürüyor.

Daha önce Vitor Pereira ile Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan sarı lacivertliler, Kartal'ın gelişinin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etmişti.

Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Kanarya'nın gündeminin birinci sırasında ise Joachim Löw var.

Henüz teknik direktör gündeminde resmi açıklama yapılmasa da Alman hoca cephesinde önemli gelişmeler kaydedildi.

Başkan Ali Koç son olarak düzenlediği basın toplantısında teknik direktör sorularına net bir yanıt vermese de, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Kanarya'da bir diğer gündem ise transfer. Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Kanarya'nın önceliği bu iki mevki ve forvet.

Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı.

Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti.

ASpor'daki habere göre; geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti. 11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde. 2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi. Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

SOL BEKE YENİ ORTEGA

Sol mevkisini de genç bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için olumlu rapor verdi. Kartal uzun yıllar takıma fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Kanarya'nın bu transferi tamamlamak için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Kariyerinde toplam 85 maça çıkan Ortega, 1 gol ve 9 asist kaydetti.