Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında ve nereli? Taner Ölmez hayatı

Oyuncu Taner Ölmez Tunceli'den başlayıp İstanbul'a uzanan çarpıcı bir hayat hikayesine sahip. Bir dizide otizmli bir doktoru canlandıran Taner Ölmez, kariyeri boyunca pek çok farklı dizide rol almıştı. Peki, Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Taner Ölmez kimdir?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.

Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.

Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.