‘Tane tane sana anlatayım’ Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın fiyaskosunu yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Öyle allayıp pulladılar ki..

“ODTÜ birincisi” diye başladılar..

Tayyip Erdoğan’ın, adam kıtlığı yaşanan bir dönemde, altın tepsi içinde kendisine sunduğu bakanlık koltuğunu da istismar ederek..

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Adamı göklere çıkardılar..

Şimdi geldiğimiz nokta neresi, biliyor musunuz..

Babacan, DEVA Partisi’ni kurarken, “Tek başına iktidara geliyoruz” diye çıktığı ihanet yolunda..

Gitti CHP’nin vagonu oldu..

CHP’ye vagon olup da, bir şey başarabildi mi?

O da yok..

CHP kazanamadı ki, o da kazansın..

15 AK Parti eskisinin alnına, “CHP’den milletvekili seçildiler” damgasını vurdurdu..

Bu isimlerin başında da, “Ali Dibo” muhabbeti ile CHP’lilerce binbir türlü hakarete maruz kalan meşhur, Sadullah Ergin de var.. Ki o Ergin, CHP zulmü ile hayatı zinhdana dönmüş Milli Görüşçü bir babanın oğlu idi..

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