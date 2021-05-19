Tane tane bezelyeli pilav nasıl yapılır?
Tam kıvamında bezelyeli pilav tarifi | Rengi ve lezzetiyle damakları şenlendiren bezelyeli pilava kim 'hayır' diyebilir! Yapışmayan tane tane bezelyeli pilav | Bezelyeli pilav püf noktası
Ana yemeğin yanına rengiyle iştahları açan leziz bir bezelyeli pilav yapmaya ne dersiniz!
Bezelyeli pilav tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı bezelye
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı pirinç
- Tereyağı
- Tuz
- 1-2 damla limon suyu
Tane tane bezelyeli pilav nasıl yapılır?
Öncelikle pirinci ayıklayıp suda bekletin.
Yarın saatin sonunda pirinci süzüp güzelce yıkayın.
Pilavınızın leziz olmasını istiyorsanız pirinci beyaz suyu bitene kadar yıkamaya özen gösterin.
Tereyağını tencereye alın ve pirinci tuz ilave edip kavurun. Limon suyunu da bu aşamada ekleyin.
Ardından 3 su bardağı suyu ekleyip, ocağın altını en kısık ayara getirin. Tencerenin kapağını kapatmayı unutmayın.
Pilav suyunu çekince önceden haşlayıp süzdüğünüz bezelyeyi tencereye ekleyin ve karıştırın.
Afiyet olsun.