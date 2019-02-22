Tandırdan çıkan kıvılcım depoyu yaktı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.22 Şubat 2019 Cuma 23:46
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İnecik Mahallesi'nde Cemal Polat'a ait evin bahçesinde bulunan tandır fırınından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yakındaki depoda yangın başladı.
Polat ve mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depoda hasar oluştu.
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