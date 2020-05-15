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Tandır fotoğrafı görsel şölen oluşturdu

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu’nun çektiği tandır fotoğrafı görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:39:21 -
Tandır fotoğrafı görsel şölen oluşturdu

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu’nun çektiği tandır fotoğrafı görsel şölen oluşturdu.


Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, tandırın içine yerleştirdiği fotoğraf makinesi ile tandıra ekmek yerleştiren kadının fotoğrafını çekti. Kılıçoğlu’nun çektiği fotoğraf görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçoğlu, maliyetinin düşük olması ve sanayi tipi fırınlarda üretilen ekmeklerden daha uzun süre taze kalabilmesi nedeni ile tandır ekmeklerinin tercih edildiğini söyledi. Kılıçoğlu, "Sofra kültürümüz değişimlere uğrasa da geleneksel ekmek pişirme yöntemlerimiz halen devam ediyor. Genellikle kubbe şekildeki yapılan ve ısı kaybını engellemek için dar bir hazineye sahip olan sıvanmış çamur ile şekillenen tandır fırınları mahallelinin ortak kullanım alanların da hizmet verir. Sur içinde fotoğraf çekmeye çıktığınızda, asırlardır devam eden bu geleneği, tandırın iç duvarına yapıştırılarak büyük bir maharetle pişirilen ekmekleri ve bu ekmeklerden size ikram eden cömert insanları görürsünüz. Biz de tandırın içine bıraktığımız fotoğraf makinesi ile burada ekmek pişiren kadını çektik" dedi.

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