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Tandır çorbası tarifi

Sizler için içinizi ısıtacak tandır çorbası tarifini derledik...

23 Kasım 2018 Cuma 19:25
Tandır çorbası tarifi


Malzemesi:

1/4 su bardağı nohut, 1/4 su bardağı kurufasulye, yemeklik kıyılmış 2 baş soğan, 2 yemek kaşığı sadeyağ, 1/2 su bardağı bulgur, 1/2 su bardağı yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı bıçak arası doğrama kavurma, 8 su bardağı et suyu, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber ve yeterince tuz.

Hazırlanışı:

Mercimek, nohut ve fasulyeyi sekiz saat öncesinden suda ıslatıyorsunuz. Güveçte soğanı sadeyağ ile sararıncaya kadar kavurun. Önce bulguru, sonra kıyma kavurmasını ekleyip ateşte şöyle bir çevirin. Mercimek, nohut, fasulye ve et suyunu ilave edin, baharatlarını koyun. Kaynayınca kapağını örtün ve hafif ateşe alın. Fasulye ve nohutlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık iki saat pişirin. Tuzunu ekleyip on dakika daha pişirin ve ateşten alın. 10-20 dakika dinlendirip güveciyle sofraya getirin. Keşke bunu tandırınız olsa da tandırda yapıp adına lâyık pişirebilseniz..

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:25
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