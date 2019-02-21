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TANAP’tan gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Aliyev "TANAP ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye’ye nakledildi" açıklamasında bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:52
TANAP’tan gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye’ye nakledildi” dedi. Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun üç ayağının tamamlandığını, sonuncu ayak olan TAP’ta da işlerin yüzde 85’inin tamamlandığını aktaran Aliyev, projenin takım çalışmasıyla başarıya ulaştığını anlattı.

Aliyev, geçen yıl Azerbaycan’da Güney Gaz Koridorunun, Türkiye’de de TANAP’ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Projenin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. TANAP ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye’ye nakledildi. TAP projesi de gelecek yıl bitecek” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:52
  1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. Şahdeniz 2 yatağı
  3. Güney Kafkasya Boru Hattı
  4. TANAP
  5. Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP)
  6. Güney Gaz Koridoru

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