TANAP'ta ilk gaz sevkiyatı başladı
Güney Gaz Koridoru şirketinin Genel Müdürü Afgan İsayev, Azerbaycan'ın Hazar gazını AB'ye taşıyacak 'Güney Gaz Koridoru' projesinin parçası olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarının başladığını duyurdu.30 Haziran 2018 Cumartesi 21:50
Güney Gaz Koridoru Genel Müdürü Afgan İsayev, şirketlerinin önde gelen uluslararası finans kurumlarından mali destek aldığını belirterek ''Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarını öngören TANAP projesinin ‘0' aşaması tamamlandı. Bugün, 30 Haziran 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarına başlandı'' açıklamasını yaptı.
TAKVİM İŞLİYOR
İsayev, ''Yakın gelecekte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatları için planlanan çalışmalar, programa uygun olarak gerçekleştiriliyor" bilgisini paylaştı.
BULGARİSTAN-SIRBİSTAN HATTI
TANAP, 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle açılmıştı.
Güney Gaz Koridoru ile Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın, Türkiye ve Avrupa'ya aktarılması öngörülüyor.
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