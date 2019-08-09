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TANAP’a uluslararası çevre ödülü

09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
TANAP’a uluslararası çevre ödülü

ANKARA (AA) - TANAP, Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından dağıtılan Green World Awards (Yeşil Dünya Ödülleri) kapsamında "En İyi Çevresel Uygulamalar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, The Green Organisation adlı kuruluşun 1994'ten bu yana düzenlendiği ve çevre koruma hedefli projelerin değerlendirildiği "Yeşil Dünya Ödülleri" kategorisinde, çevre yönetiminde göstermiş olduğu başarılı performansı sebebiyle TANAP'ı, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından birinde ağırlayacağı bildirildi.

Ödülün amacının çevresel performansı arttırmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, kurumların rekabetçiliğini geliştirmek ve sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini desteklemek olduğu ifade edilerek, tüm dünyada özel sektör, kamu kuruluşu ve ulusal hükümetler bazındaki başvuruları çevresel, sosyal, ekonomik fayda, inovasyon, nicel etki, geleceğe yönelik geliştirme planları ve üst kademe çalışanların katılımı gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği belirtildi.

Türkiye’de çevre yönetimi alanında birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası standartların hayata geçirilmesinde önemli rolu bulunan TANAP, ödülünü eylül ayında düzenlenecek bir törenle alacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
  1. En İyi Çevresel Uygulamalar
  2. TANAP
  3. Yeşil Dünya Ödülleri

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