Tamirciye bıraktığı arabadan geriye kalanlar...

Gürcistan'dan aldığı lüks otomobili arızalanması üzerine tatile geldiği Mersin'de tamirciye bırakan M.N.A, tamirhanenin eski çalışanlarından birinin kendisini aradığını ve aracın parçalanıp satıldığı bilgisini verdiğini belirterek polise başvurdu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki E.U'nun tamirhanesine operasyon düzenledi.

ARACIN PARÇALARI SAHİBİNE VERİLDİ

Lüks aracı parçalanmış şekilde bulan ekipler, otomobilin bazı parçalarını sattığı iddiasıyla E.U'yu gözaltına aldı. Tamirhanede yapılan aramada aracın sökülen parçalarının bir kısmı bulunup sahibine teslim edildi.

PARÇALAYAN SERBEST BIRAKILDI

E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelinin benzer suçlardan 23 kaydının olduğu öğrenildi.