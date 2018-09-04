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Tamirci çırağının korkunç ölümü! Rot balans ayarı yapıyordu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı TIR'ın altında kalan çırak Hıdır Önder (14), korkunç şekilde can verdi.

04 Eylül 2018 Salı 11:31
Tamirci çırağının korkunç ölümü! Rot balans ayarı yapıyordu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çırak olarak çalışan Hıdır Önder, bir TIR'ın ayarını yaparken aracın kayması sonucu altında kaldı.

Ağır yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Önce Nusaybin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hıdır Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:31
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