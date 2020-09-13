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Gündem Tamir etmek istediği tırın altında kalarak can verdi
Gündem

Tamir etmek istediği tırın altında kalarak can verdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde kullandığı TIR bozulunca tamir etmek için altına giren sürücü öldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 04:17:00 - 2020-09-13 04:22:02
Tamir etmek istediği tırın altında kalarak can verdi

Verilen bilgiye göre, Ömer Ö. yönetimindeki TIR, Adana'nın Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapınca aracı yol kenarına çekti. Araçtan inip kontrol etmeye başlayan Ömer Ö. TIR'ın harek ettiğini fark edince durdurmak istedi ancak TIR'ın altında kalarak can verdi.

Verilen ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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