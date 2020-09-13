Tamir etmek istediği tırın altında kalarak can verdi
Adana'nın Pozantı ilçesinde kullandığı TIR bozulunca tamir etmek için altına giren sürücü öldü.
Verilen bilgiye göre, Ömer Ö. yönetimindeki TIR, Adana'nın Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapınca aracı yol kenarına çekti. Araçtan inip kontrol etmeye başlayan Ömer Ö. TIR'ın harek ettiğini fark edince durdurmak istedi ancak TIR'ın altında kalarak can verdi.
Verilen ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.