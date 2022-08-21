Tamer Karadağlı'ya Twitter'dan kısıtlama! 'LGBT dedikçe saldırıyorlar'

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Gayr-i ahlaki kıyafetleri ile eleştirilerin odağında yer alan Gülşen'in, sahnede eşcinsel sapkınları temsil eden paçavrayı açmasından sonra, Seda Sayan da eşi ile gittiği Hollanda tatilinde LGBT'lilerin yürüyüşüne katılarak onlara destek verip o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Art arda yaşanan provokatif eylemlerin ardından dün de Reyhan Karaca sahnede LGBT paçavrası açtı.

Twitter kısıtlama koydu!

Tamer Karadağlı, LGBT'li sapkınlara destek veren şarkıcıları eleştirerek, eşcinsel sapkınlığa karşı bir duruş sergiledi.

Karadağlı, sosyal medya hesabının Twitter yönetimi tarafından LGBT karşıtı paylaşımları sebebi ile kısıtlandığını duyurdu.

LGBT ile alakalı attığım hemen hemen tüm twitleri kaldırdılar. Hesabıma kısıtlama koydular, Twit atamıyorum. LGBT dedikçe her yerden saldırı alıyorum.

Kaynak: Timetürk