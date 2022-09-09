Tamer Karadağlı'dan şok eden hamle!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, hayranlarına sevindiren haberi verdi. 2002-2019 yılları arasında Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Haluk Çetinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, ekranlara geri döndüğünü açıkladı. bakın başka neler söyledi.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ile başrollerini paylaştı farklı kanallarda yayın hayatına devam eden Çocuklar Duymasın dizisi ile beğenileri toplamış, "Taş fırın" Haluk olarak hayranlarının gönlünde yer edinmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ekranlara yeni bir dizi projesiyle geri döneceğini açıkladı.

Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Karadağlı, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kendisine yöneltilen soruları büyük bir zevkle cevaplayan ünlü oyuncu, yeni proje müjdesini verdi.

Ekranlara geri döndüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, yakın arkadaşı Volkan Severcan’ı Trump Sahne’de sergileyeceği yeni oyunun provası sırasında ziyaret ederek, meslektaşına moral desteği verdi. 55 yaşındaki Karadağlı, ‘İkinin Biri’ oyunu için yeni sezon görüşmelerine devam ettiğini ifade eden Karadağlı, rol alacağı yeni dizinin de müjdesi verdi, ekranlara geri döndüğünü açıkladı.

Yeni sezonda sert bir polisiye diziyle izleyicilerin karşısına çıkacak ve sevenleriyle ekranda buluşacak olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” dedi.

Sosyal medya fenomenlerine ağır konuştu

Öte yandan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz haftadalarda katıldığı bir programda fenomenler hakkında söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya fenomenleri için:

''Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu. 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var.'' ifadelerini kullanmıştı.

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 Ankara doğumlu Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Tamer Karadağlı, İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti. Lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başladı. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden mezun olan oyuncu, daha sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. Karadağlı, Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynadı. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazananmış olan Karadağlı, birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle de uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evlendi ve 2007 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır.