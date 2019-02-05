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Tamer Akkal kimdir? Tamer Akkal AK Parti’ye mi geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor. Akkal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak. Tamer Akkal kimdir?

05 Şubat 2019 Salı 09:56
Tamer Akkal kimdir? Tamer Akkal AK Parti’ye mi geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor. Akkal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak. Tamer Akkal kimdir?

Partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemlerin yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal aldığını öne süren Tamer Akkal istifasına ilişkin şunları söylemişti: “Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.”

Tamer Akkal kimdir?

Tamer Akkal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Manisa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır. Tamer Akkal, 20.08.1974 yılında Manisa'da doğdu. Gazi İlköğretim okulu ve Şehitler Ortaokulu eğitimi tamamladı. Tamer Akkal, devam ettiği Manisa Lisesi eğitimi yarım bırakarak öğrenimini Açık Lise'de devam ederek tamamladı. İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Akkal halen devam ediyor. 2007 yılından itibaren MHP'de farklı kademelerde görev alan Akkal 2016 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 08 Aralık 2017 tarihinde İYİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimlerde aday adayı olmak üzere 26 Nisan 2018 tarihinde İl başkanlığı görevinden istifa etti. Evli ve 1 kız babası.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:56
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Tamer Akkal kimdir?
  4. Tamer Akkal AK Parti’ye mi geçti
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