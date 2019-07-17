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TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel ‘Tambuji’ler

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU, Dünya Emoji Günü dolayısıyla yepyeni emojiler hazırladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel ‘Tambuji’ler

Türk Telekom’un Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBUDünya Emoji Günü dolayısıyla yepyeni emojiler hazırladı. Tüketicilerle buluştuğu günden bu yana milyonlarca kişi tarafından severek kullanılan akıllı klavye, ‘tambuji’ olarak adlandırdığı kendine has emojileri, yeni ifade eklemeleriyle daha da zenginleştirdi. 

Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, TAMBU’nun iki yılda 9 milyon indirme sayısına ulaştığını belirtti. Klavyenin içeriklerinin yaklaşık 200 milyon kez paylaşıldığını aktaran Demir, “Çok sevilen Türk usulü tambujilerimize yenilerini ekledik. Dünya Emoji Günü’ özel 5 tambuji hazırladık. Orijinal içeriklerine dikkat çeken TAMBU, kullanıcılarının duygularına tercüman olmayı sürdürecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
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  5. Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir
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