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Kadın - Aile Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın ne olur
Kadın - Aile

Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın ne olur

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Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın ne olur

Latince ismi Galium Aparine olan yoğurt otu, ülkemizin her yerinde yetişen bir bitkidir. Roma döneminde sıkça kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Kırışıklıkları kısa sürede temizlenmesini sağlayan bu bitki, düzenli kullanıldığında büyük kolaylık sağlarken eskiden bu bitki peyniri mayalamak için peynir yapımında kullanılmıştır. Adının da buradan geldiği söylenir. İçeriğinde uçucu yağ, organik asitler ve glikozitleri barındırır.

Latince ismi Galium Aparine olan yoğurt otu, ülkemizin her yerinde yetişen bir bitkidir. 50 cm boyunda, sarı renkli çiçekler açan ısırgangiller familyasından bir ottur. Yapışkan otu, duvar fesleğeni, çobansüzeği, kazotu isimleriyle de bilinir. Eskiden bu bitki peyniri mayalamak için peynir yapımında kullanılmıştır. Adının da buradan geldiği söylenir. İçeriğinde uçucu yağ, organik asitler ve glikozitleri barındırır.

Roma döneminde bu bitki yılan ısırıklarında, karaciğer rahatsızlıklarında, ödem attırmada, guatr rahatsızlıklarında ve idrar söktürmede kullanılmıştır. Bununla birlikte ortaçağ dönemindeki hekimlerde bu rahatsızlıkların yanında iskorbüt hastalığının tedavisinde ve deri döküntülerinin tedavisinde kullanmışlardır.

 

Yaygın bir tedavi özelliği bulunan yoğurt otu önce cilt kırışıklıklarını nasıl giderdiğini, ardından da diğer faydalarını açıklayalım.

Kırışık Giderici Yoğurt Otu Kürü

Hazırlanışı ve Cilde Uygulanışı:

Kaynamakta olan 500 ml suyun içerisine 1 çorba kaşığı yoğurt otu (mümkünse taze olanı) atınız. 6 dk boyunca kısık ateşte kaynatın. Ardından süzün. Ilındıktan sonra parmak uçları ile önceden temizlediğiniz cildinize uygulayın. Her gün 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

 

Yoğurt Otunun (Yapışkan Otun)Diğer Faydaları

* Ödem attırıcıdır.

* Hayati organlarımız olan karaciğeri, böbrekleri, pankreası ve dalağı toksinlerden arındırır.

* Guatr rahatsızlığı için hazırlanan çayı ile gargara yapılması tavsiye edilir.

* Yine gargara yapılmak suretiyle çayı lenf bezleri ve tiroid rahatsızlıklarına (özellikle haşimato olarak bilinen tiriod iltihaplanmasında) iyi gelir. Ağız içi yaraların iyileştirilmesinde de etkilidir.

* Ses tellerinde oluşan problemler için de çayını içerek veya gargarasını yaparak tüketebilirsiniz.

 

* Böbrek yetmezliği sorunlarında bu bitkinin çayı içilebilir. Bunun yanı sıra böbreklerde oluşan taş ve kumların vücuttan atılmasını sağlar. Bu rahatsızlıklarda altınbaşak ve sarı ballıbaba bitkileriyle birlikte karıştırarak iki hafta kullanmanız etkili sonuçlar almanızı sağlar. Sabahları aç karna yarım fincan gün içerisinde de yarım fincan olacak şekilde içmeniz yeterli olacaktır.

* Sara hastaları ile sinir bozukluğu yaşayanlar da bu bitkinin çayını tüketebilir.

* Hemoroid (basur) tedavisinde de kullanılabilmektedir.

* Yoğurt otunun düzenli kullanımının dil kanseri ve daha birçok kanser çeşidine karşı faydalı olduğu bilinmektedir.

Yoğurt Otu Çayı Nasıl Yapılır?

1 su bardağı kaynar su içerisine 1 tatlı kaşığı kuru yoğurt otu ekleyin. 10 dk demlendikten sonra süzün ve gün içerisinde 2 fincan tüketin. Bu çayı gargara olarak da kullanabilirsiniz.

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