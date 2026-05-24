Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Tanrıyar, görüntüleri "Yine otellerdeyiz. Miting bitti mi, nasıl Özgür’ler akşamcılığa başlıyor, o da otellerin yolunu tutuyor" ifadeleriyle yorumladı. Paylaşımında, Emir'in otel girişinde beraberindeki kişiye yol açtığı ve hızlı hareket ederek garsonu odaya yönlendirdiği iddiaları öne çıktı.

"CHP'nin Son Hali Karmaşık İlişkilerle Yorulmuş"

Murat Emir'in özel yaşantısına dair iddialarını sürdüren Tanrıyar, "Arkadaş, bu CHP'nin son hali nasıl böyle karmaşık ilişkiler içinde bu kadar yorulmuş olabilir? Balık baştan kokar" şeklinde sert bir eleştiride bulundu. Tanrıyar, söz konusu iddiaları CHP içindeki genel bir yozlaşma olarak nitelendirerek, "Sizler en tepenizdeki Ekrem’in voleybolcu Derya’yla da aşk yaşadığını, hatta Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 4 kızı birden idare ettiğini öğrenince mi böyle oldunuz diye..." ifadelerini kullandı.

"Hangi Yüzle Karşısına Çıkacaksınız?"

Açıklamalarının devamında CHP yönetimine ve siyasi figürlere yüklenen Tanrıyar, siyasetçilerin bu tür durumları "özel hayat" olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Tanrıyar, "Şimdi sizler hangi yüzle Bay Kemal’in karşısına çıkacaksınız? Ve de en komiği, ahlaksızlığa özel hayat demeleri" diyerek sözlerini noktaladı.