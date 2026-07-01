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Gündem Tamar Tanrıyar: Bazı şeyleri anlatmam gerekiyor! Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim
Gündem

Tamar Tanrıyar: Bazı şeyleri anlatmam gerekiyor! Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim

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Tamar Tanrıyar: Bazı şeyleri anlatmam gerekiyor! Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim

Yayınlarındaki sözleri çarpıtılan ve yanlış anlaşılan, bu sebeple de 'cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar, yayımladığı ilk videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini söyledi.

Serbest kaldıktan sonra sözlerinin maksadından çıkarıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanıma canım feda" diyen Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kendisi ayağıyla giderek teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar, sessizliğini bozdu. Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Tanrıyar, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.

RANDEVU TALEP EDECEĞİM

Bundan sonraki süreçte resmi yolları izleyeceğini belirten Tanrıyar, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bir şekilde Cumhurbaşkanımızın beni kabul etmesini isteyeceğim ve randevu talep edeceğim. Hatta yapmam gereken o kadar çok haber var ki… Ama önce Cumhurbaşkanımızla paylaşmam lazım onları. Böyle buradan seslenerek değil, resmi yoldan bir talepte bulunacağım.

BAZI ŞEYLERİ ANLATMAM GEREKİYOR

Tanrıyar, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap vermeyeceğini belirterek, açıklamalarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını söyledi. Videoda, "Bana iftiralar atmaya kalkanlara cevap bile vermeyeceğim ama sessiz çoğunluk emin olsun diye, o iftiracılara değil ama sessiz çoğunluğa bazı şeyleri anlatmam gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Tamar Tanrıyar'ın Cumhurbaşkanı'mıza randevu talebinde bulunacağı haberi beni çok memnun etti. Tanrıyar, hakkında atılan haksız iftiralara cevap vermek yerine sessiz çoğunluğa hakikati anlatmak istiyor. Bu da onun samimiyetinin ve dürüstlüğünün bir göstergesidir. Tanrıyar'ın Cumhurbaşkanımızla görüşerek, ülkemize ve milletimize faydalı bilgileri paylaşacağına inanıyorum. Ülke yönetiminde en doğru kararları alması için her zaman Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz.

vatandaş.

tamar hanım cumhurbaşkanımızın etrafını saran, halkla irtibatını engelleyen ak partili dalkavukları bir bir ifşa edeceğim dedi, hemen cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı..yağma yok. gerçekler sayın erdoğana bizzat takdim edilecek..
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