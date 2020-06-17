Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi asgari ücret emekli maaşı ne kadar?

Bir asgari ücretli 25 yıl çalışma süresini isteğe bağlı TES’te geçirdiğinde, bireysel fon hesabında 68 bin lira birikecek. Eğer bireysel fon hesabında biriken tutardan toplu ödeme almazsa, kendisine 15 yıl boyunca yaklaşık olarak 461 lira ek (ikinci) emekli aylığı ödenecek. Asgari ücretli 25 yıl çalışma süresini karma TES’te geçirdiğinde bireysel fon hesabında 37 bin lira birikecek. Toplu ödeme almazsa, 15 yıl boyunca bu sistemden 251 lira aylık ödenecek”

Yeni sistem kapsamında biriken paranın yüzde 25’lik kısmı 60 yaşında verilecek kalan para ise emekli maaşına ek olarak her ay hesaba yatırılacak. Bu gelişmeler doğrultusunda asgari ücretliye 60 yaşında 17 bin TL verilecek ve kalan para da ayda 461 TL şeklinde maaşa ek olarak verilecek.