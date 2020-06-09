Tamamlayıcı emeklilik sigortası nedir?

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız. Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

- 2017'de başlayan otomatik bireysel emeklilik sistemi, TES haline gelecek.

- Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.

- Hem çalışanın maaşından kesinti olacak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak.

- İşverenin mevcut yükünü arttırmayacak bir katkı formülü kurgulanacak. İşsizlik fonundan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri.

- TES için az maaş alandan az, maaşı yüksek olandan daha yüksek kesinti yapılacak.

- Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek.

- Tıpkı kıdem de olduğu gibi çalışan istediği zaman TES'ten çıkamayacak. Kademeli çıkış hakkı tanınabilir. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek.

Tamamlayıcı emeklilik sigortası kimleri kapsıyor?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek.