Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek

Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'den (KARDEMİR) yapılan açıklamada şirketin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin ihtiyaç duyduğu ve ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazanarak satışını gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bin 600 adet monoblok demir yolu tekerleği için açılan ihalede, ülkemizin tek yerli üreticisi unvanıyla yer alarak milli servetimizin yurt içinde kalmasına katkı sağladık. Yapacağımız ürün geliştirme çalışmaları ile iç piyasamızın ihtiyaçları ile birlikte uluslararası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da karşılayarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek demir yolu rayı üreticisi olan şirketimiz, TCDD’ye yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 30 bin ton ray tedariki ile de ülkemiz raylı ulaşımlarına katkısını sürdürüyor. Tamamı ithalatla karşılanan ülkemiz demir yolu tekerleği ihtiyacının, yerli kaynaklar ve milli üretim ile karşılanmaya başlanmasının, ülkemize, TCDD’ye ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz"