  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu

Çoğumuz bu rahatsızlıktan muzdarip: Oysa nedeni belliymiş... Eşle, işle uyumsuzluk bu hastalığı tetikliyor

Simpsonlar'ın yeni tahmini dünya gündemini altüst etti! Maalesef yeni salgın

Rus savaş gemileri vuruldu

Adeta yok satıyor! Lise öğrencilerinden müthiş başarı

İstanbul'un o bölgesinde evi olanlar ya da alacaklar hazine bulmuş gibi kar edecek! Duyanlar hemen araştırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!

Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı

Dünyaca ünlü banka dolar kuru tahminini apar topar güncelledi! 'O rakam olacak' diyerek duyurdular

Bundan sonra asgari ücretli de TOGG'a binebilecek! Havalara zıplatacak haber az önce duyuruldu! Tarih vererek böyle müjdelediler
Teknoloji Tamamen yerli ve milli! Havalimanlarında devrim gibi dönem
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli! Havalimanlarında devrim gibi dönem

Yeniakit Publisher
2023-11-10 16:55:00 - 2023-11-10 16:57:52
Tamamen yerli ve milli! Havalimanlarında devrim gibi dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri kapsamında 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonunda kullanılmaya başlandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu Bilişim Ödülü’ne layık görülen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği ‘Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerince geliştirilen projeye ilişkin olarak Uraloğlu, “Akıllı Siber İstihbarat Yazılımıyla, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ’ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan Ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

“108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”

Bakan Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformunun özelliklerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı;

“DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı. DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”

THY için İstanbul Havalimanı çok büyük şans
THY için İstanbul Havalimanı çok büyük şans

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

THY için İstanbul Havalimanı çok büyük şans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…

Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür
Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür

Gündem

Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür

Gençlere internet hediyesi ne zaman verilecek? Bakan Uraloğlu açıkladı
Gençlere internet hediyesi ne zaman verilecek? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ekonomi

Gençlere internet hediyesi ne zaman verilecek? Bakan Uraloğlu açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23