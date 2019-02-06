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Tamamen yerli ve milli! Hava testleri başladı

Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKTUĞ Görüş İçi Hava Savunma Füzesi GÖKDOĞAN, F-16 savaş uçağına monte edilerek hava testlerine başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
Tamamen yerli ve milli! Hava testleri başladı

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ (Görüş Ötesi) füze ailesi ile Bozdoğan / Merlin uzun menzilli, Gökdoğan / Peregrine Kısa menzilli havadan havaya (uçaktan uçağa atılan) füzeler, ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini taşıyor.

TÜBİTAK SAGE’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Türkiye’nin ilk milli hava-hava füzeleri ile Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hakimiyeti artacaktır. Yüksek manevra kabiliyetine sahip GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Füzeleri ile ülkemiz dünyadaki örnekleriyle yarışır hale gelecektir." denildi.

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşarak F-16 savaş uçağında hava testlerine başladı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacak.

2019 sonunda kabul testlerini bitirilmesi hedeflenen Göktuğ füzesinin Varyant-2 (Gökdoğan / Peregrine) füze modeli kullanıma alınıp, F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” füzesinin yerini alması bekleniyor. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Bozdoğan / Merlin) füzesinin ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Füzelerin genel özellikleri

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmış olup, uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacak.

Gödoğan / Peregrine füzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin halen kullanımında olan kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder füzesinin yerini alacak, kısa/orta menzilli bir hava-hava füzesi olup, IRIS-T gövde yapısını kullanan, Hisar-A ve Hisar-O da kullanılan Aselsan IIR arayıcı başlığını kullanacak.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
  1. GÖKTUĞ
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