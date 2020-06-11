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Aktüel

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi

76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalışan Velis Electro'nun seyir hızı saatte 170 kilometre

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:56:36 -
Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi

BERLİN (AA) - Slovenya firması Pipistrel Aircraft'ın ürettiği "Velis Electro" isimli uçağın, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) sertifika alan dünyada tamamen elektrikli ilk uçak olduğu bildirildi.

EASA'dan yapılan açıklamada, tamamen elektrikli uçak kategorisinde dünya çapında ilk sertifikanın da Velis Electro'ya verildiği belirtildi.

Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.

Açıklamada, sertifikasyonun 3 yıldan kısa bir sürede tamamlandığı aktarıldı.

Velis Electro'nun, 76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalıştığı ve seyir hızının saatte 170 kilometre olduğu bildirildi.


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