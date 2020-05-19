Tamamen dünyadan izole yaşayan kabilede korona çıktı
Amazon Ormanları'nda dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesinde koronavirüs vakası tespit edildi.
Ekvador'da Amazon Ormanları'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.
Genç kadının başkent Kito'daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.
Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha semptomların görüldüğü kaydedildi.