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Dünya

Tamamen dünyadan izole yaşayan kabilede korona çıktı

Amazon Ormanları'nda dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesinde koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:28:00 -
Tamamen dünyadan izole yaşayan kabilede korona çıktı

Ekvador'da Amazon Ormanları'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.

Genç kadının başkent Kito'daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha semptomların görüldüğü kaydedildi.

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