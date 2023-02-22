‘Tamam anladık öleceğiz’ Fazıl Say’ı çıldırtan analizler

Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da önceki akşam iki deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerin ardından ise uzmanlar İstanbul için uyarı üstüne uyarı yaptı.

Piyanist Fazıl Say ise bu uyarıları tepki gösterdi. Fazıl Say "Anladık öleceğiz" diyerek isyan etti.

Say Twitter hesabından şu sözleri dile getirdi: ''Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter!

İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte.

Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz''

KÜFÜR YOBAZI



İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler ederek her fırsatta dini değerleri aşağılayan Fazıl Say sosyal paylaşım sitesinde, “Tanrı uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey mi, yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi? Bunu da düşün.”, “Rakı cennette varsa ve cehennemde yoksa ama chivasregal cehennemde var cennette yoksa? O zaman ne olacak? Asıl önemli soru bu!!” “Bilmem fark ettiniz mi nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?”, “Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimo con fuca!! Ne acelen var? Sevgili? Rakımasası”, “Irmaklardan şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her mümine iki huri vereceğim diyorsun cenneti ala kerhane midir?” “Bugün camiye gittim, sanmayın namaz kılmaya. Bir halı çaldım eskidi, yenisini çalmaya.” ve “Sanki; memleketin yarısı harbi ateist, diğer yarısı travmatik ateist” gibi çirkin ifadeleri kullanması ile tanınıyor.