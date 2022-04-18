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Gündem Tam yüzde 22 indirim var! Yarın son gün, kaçırmayın
Gündem

Tam yüzde 22 indirim var! Yarın son gün, kaçırmayın

TOKİ'nin konut ve iş yeri sahiplerine yönelik indirim kampanyasında son gün yarın. Kalan borcunu kapatmak isteyen ya da en az yüzde 25'ini ödeyenlere yüzde 22'lik indirim uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:12:00 -
Tam yüzde 22 indirim var! Yarın son gün, kaçırmayın

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 22 Mart'ta başlattığı indirim kampanyası yarın sona eriyor.

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 yıl sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabiliyor.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar ise başvuru yapamıyor.

Borcun en az yüzde 25'ini ödeyene yüzde 22 indirim uygulanıyor

İndirim kampanyasından faydalanmak için borcun tamamının kapatılması gerekmiyor. Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda yüzde 22 indirim uygulanıyor.

Kampanyaya katılacakların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

Borcunu erken kapatacaklar konut kredisi de kullanabiliyor

İsteyen konut ve iş yeri sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabiliyor. 

 

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