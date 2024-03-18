Tam yol talan

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rezaletleri şimdi de İBB Denetim Raporu’nun sayfalarına yansıdı. İBB Meclis Üyeleri tarafından hazırlanan ve akit’in ulaştığı 2023 yılı denetim raporunda, İmamoğlu yönetiminin yandaşlarını semirttiği, bilinçli olarak kamuyu zarara uğrattığı ve hizmet yerine algı ürettiği saptandı. Raporda ihale yolsuzlukları ile algı operasyonları, israflar ve daha birçok başlıkta İmamoğlu’nun rezaletleri bir bir ifşa dildi.

Bal tutan parmağını yalamış

İlk toplantısını 9 Ocak 2024’te yapan komisyonun tespit ettiği yolsuzluklara göre, düzenlenen ‘İmamoğlu tipi’ adrese teslim ihalelerde, bal tutan CHP’li yöneticiler parmağını yalamış. Adeta kanun tanımayan ve kaynağı belirsiz paralardan kule diken İmamoğlu yönetimi, suç olmasına rağmen Şişli Belediyesi ve aynı zamanda İBB Meclis üyesi olan CHP’li Umut Şenol’un ‘Yönetim Kurulu Üyesi’ olduğu şirkete İETT üzerinden kıyak ihale paslamış. 16 Ekim 2023 tarihinde onaylanan ihalede, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. Maddesine göre suç olmasına rağmen İBB Meclis Üyesi Şenol’un ortağı olduğu ‘Core Medya Tanıtım ve İletişim’ şirketinden “20 adet körüklü otobüs için folyo uygulaması hizmeti” alınarak, suç işlenmiş. Raporda, ballı koltuklara oturan ve huzur hakkı adı altında cebini doluran yandaşların talanına da dikkat çekildi. “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” diyerek algı yürüten Ekrem İmamoğlu’nun belediye iştiraklerine 105 kişiyi fazladan yönetim kuruluna yerleştirdiği öğrenildi. 2019 yılında 359 yönetim kurulu üyesi varken 2023 yılında bu sayı 464’e yükseldi. ‘Huzur hakkı’ adı altında yüksel maaşlar ödenen yeni üyelerin listeye eklenmesi, “CHP’liler ‘huzur’u İBB buldu” yorumlarını beraberinde getirdi.

Paralar içkili aleme akmış

Onlarca yolsuzluğun en ince detayına kadar aktarıldığı 255 sayfalık raporda, sandık görünür görünmez camiden çıkmayan ve Ayasofya’ya koşarak göz boyayan İmamoğlu’nun gerçek yüzü de ifşa edildi. 5 yıl boyunca İBB parasını içkili âlemlere harcayan Ekrem, 26.05.2003 tarihli doğrudan temin onay belgesi ile öğrenciler için düzenlediği ve 406 bin TL ödediği ‘Tarihi Yarımada Gezisi’nde, ‘Antrikot, Kuzu Kolu Tandır Kebabı gibi yemeklerin yanı sıra isteyenlere içki servisi yapılması talimatını da vermiş. Raporda ayrıca, katıldığı bir canlı yayında verdiği vaatleri hatırlamayan ve kreş ile lokanta açmakla övünen İmamoğlu’nun sözde ‘hizmet’ adı altına İstanbulluyu nasıl aldattığı da deşifre oldu. Çok acil şekilde 150 kreş açma sözü vermesine rağmen 5’inci yılın sonunda sadece 94 adet kreş açan İmamoğlu’nun “kiralık” yerlerle mega kenti uyuttuğu tespit edildi. İmamoğlu’nun “yaptım” dediği 12 adet kreş ile 2 adet Kent Lokantası, 2 kütüphane ve 1 müze binasını yapmadığı ve kiralık yerlerle halkı aldattığı belirlendi. Örneğin Üsküdar Kısıklı’da bulunan kütüphane binasını aylık 142 bin TL’ye kiralayan CHP’li İBB yönetiminin, Sarıyer Rumelihisarı’ndaki kent lokantasının bulunduğu dükkâna ise ayda 60 bin lira kira ödediği belirlendi. Kâğıthane Gürsel Mah. 8851 Ada 2 Parseldeki kreş binasına aylık 125 bin TL kira ödeyen İmamoğlu’nun, Sancaktepe Meclis Mah. 65 Ada 1 parseldeki kreşe 120 bin TL, Silivri Mimar Sinan Mah. 5196 Ada 22 Parseldeki kreşe ise 60 bin TL kira ödediği görüldü.

2255 binek araç kiralamış

Başkan seçilir seçilmez, İBB’de makam aracı saltanatı olduğunu öne sürerek hizmet araçlarını Yenikapı Meydanı’nda sergileyerek “israf” algısı oluşturmaya çalışan İmamoğlu, sadece 2023 yılında 2255 binek araç kiralayarak yandaşlarının ayağını yerden kesmiş. İBB tarafından 1726 adet, İski tarafından 389 adet, İETT tarafından ise 140 adet araç kiralanırken diğer iştirak şirketlerinin kiraladığı araçlar raporda yer almamış. Skandal rakamlar Ekrem’in “israf” düzenin bir kez daha gözler önüne serdi.

Raporda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin borçlarının 5 yılda nasıl katlandığı da yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB borcu 5 yılda 5'e katlandı

31.12.2018 tarihinde 26 milyar 760 milyon 454 bin 224 TL olan İBB’nin borcu; 31.12.2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 TL’ye. 31.12.2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL’ye, 31.12.2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon 11 bin 466 TL’ye, 31.12.2022 tarihinde 82 milyar 75 milyon 422 bin 11 TL’ye, 31.12.2023 tarihinde ise iki katı bir atışla 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 TL gibi astronomik bir orana ulaştı. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılı itibariyle toplam 725 milyon 942 bin 644 TL mali borçla devraldığı ve yandaş semirtme merkezi haline getirdiği İETT’nin toplam borcunu ise 12 milyar 394 milyon 885 bin 463 TL’ye yükselterek, kadim kurumu resmen iflasın eşiğine getirdi. Ayrıca 2019 yılı sonu itibariyle dış borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon 716 bin 419 lira 37 kuruş iç mali borcu bulunan İSKİ’nin ise suya 5 yılda 12 kez zam yapılmasına rağmen 2023 sonu itibariyle toplam borcu 16 milyar 799 milyon 443 bin 860,50 TL’ye yükseldi. Raporda ayrıca İSKİ’de 14 adet yolsuzluk bulgusu tespit edildi.