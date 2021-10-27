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Gündem Tam tersi biliniyordu: COVID-19 ile bir hastalık arasında daha ilişki ortaya çıktı
Gündem

Tam tersi biliniyordu: COVID-19 ile bir hastalık arasında daha ilişki ortaya çıktı

Diyabet hastalarının Covid-19’da risk grubunda bulunduğunu, hastalığı daha ağrı geçirdiklerini biliyorduk. Ancak yapılan yeni araştırmalar, önemli bir tartışmanın kapısını araladı. Son veriler ışığında, enfeksiyondan önce diyabet tanısı olmayan birçok kişide diyabet belirtileri görülmeye başlandı. Peki o halde diyabet hastaları mı Covid-19’u ağır geçiriyor, yoksa Covid-19 mu diyabete yol açıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 07:53:00 -
Tam tersi biliniyordu: COVID-19 ile bir hastalık arasında daha ilişki ortaya çıktı

Covid-19 yaklaşık iki yıldır hayatımızda. Buna rağmen hastalık ve virüsle ilgili her gün yeni bir bilgiye uyanıyoruz. Bilim insanları bir yandan virüsün vücutta yarattığı tahribatın uzun vadeli etkilerini araştırırken, bir yandan da neden bazı kişilerin virüs karşısında diğerlerine kıyasla daha dayanıklı ya da dayanıksız olduğunu çözmeye çalışıyor.

Bu bağlamda en dikkat çeken ve kafa kurcalayan noktaların başında kan şekeri seviyeleri geliyor.

Bilindiği üzere, kandaki şeker seviyelerinin standart seviyenin üzerinde olması Diyabet olarak adlandırılıyor. Vücudun yeterince insülin (kan şekerini düşüren hormon) üretmediği durumlar Tip 1; ürettiği insüline direnç gösterdiği durumlar ise Tip 2 diyabet olarak adlandırılıyor.


Uzmanlar, Covid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana diyabet hastalarının risk grubu içinde bulunduğunu, diyabet tanısının Covid-19'da hastaneye yatış ihtimalini artırdığını öne sürüyor.

Koronavirüs sonrası diyabet belirtileri ortaya çıkmaya başladı

Hürriyet'ten Sevin Turan ve Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre 2021 yılı başlarında, Covid-19 geçirip iyileşen hastaları takip eden araştırmalarda önemli bir nokta daha dikkat çekildi. Enfeksiyondan önce diyabet tanısı olmayan çok sayıda kişide Tip 1 veya Tip 2 diyabet belirtileri ortaya çıkmaya başladı.

Doktorlar bu belirtilerin Covid-19'la bağlantılı olduğunu düşünüyor ancak geçici mi yoksa kalıcı mı olduklarına dair net bir tespitte bulunamıyordu.

Londra'da bulunan King's College'da Metabolik Tıp Bölüm Başkanı olan Francesco Rubino, Insider'a yaptığı açıklamada, "Bir bağlantı olduğu açık. Hastalıkların birbirini tetiklemesine neden olan bir mekanizma var" dedi ve ekledi: "Asıl soru bu yeni ortaya çıkan diyabet vakalarının virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı."

Covid-19 sonrası ortaya çıkan diyabet vakalarını açıklamak için ilk ortaya atılan teorilerden biri, vücudun pankreas hücrelerini Koronavirüs zannederek saldırdığı ve bunun sonucunda vücuttaki insülin üretiminde aksamalar meydana geldiği yönündeydi.

Ancak güncel araştırmalar, virüsün pankreası etkileyerek kendi kendine zarar vermesine yol açabileceğini ortaya çıkardı.

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Yorumlar

Ali

Tabi aşının değil coronanın ilişkisi var değilmi? Bırakın bu mason propagandasını utanın kendinizden
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ceddim!izindeyiz...

Küresel şeytanların gazına gelip onların değirmenine su taşıma AKİT. DİK DUR.
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