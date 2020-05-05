  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Tam kıvamında trileçe tarifi | Trileçe nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Trileçe oldukça basit ve bir o kadar enfes bir tatlı olduğu için "Trileçe tarifi ve trileçe yapımı" sıklıkla araştırılıyor. Özellikle "Trileçe pandispanyası nasıl yapılır?","Orjinal trileçe tarifi","Yalancı trileçe nasıl yapılır?" şeklinde arama motorlarında araştırma yapılıyor. Basit bir tarifle trileçe yapımını sizler için derledik. Kesin bir tarifle ve tam kıvamında trileçe yapımı...

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:39:00 -
Tam kıvamında trileçe tarifi | Trileçe nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Trileçe yapımını ve püf noktalarını sizler için derledik. Orijinal trileçe tarifinde; inek sütü, keçi sütü ve manda sütü karışık olarak kullanılır. Bunun ağır olduğunu düşünenler, yalancı trileçe tarifini daha beğeniyor. Bu tarifde, orijinaline en yakın şekilde tasarlanmış bir trileçe tarifidir. İçerisinde krema olduğu için kıvamı oldukça orijinal trileçe gibi oluyor. Dilerseniz kremayı çıkarıp daha sade bir tatlı elde edebilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 silme su bardağı un + 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya 
  • 1 tutam tuz

Sütlü sosu için;

  • 4 su bardağı süt
  • yarım su bardağı toz şeker
  • 1 paket sıvı krema (tercihe bağlı)

Üzeri için;

  • 1 paket toz kremşanti
  • 1 çay bardağı soğuk süt

Karameli için;

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta

Öncelikle oda ısısındaki yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp, rengi açılana kadar, ortalama 8-10 dakika kadar yüksek devirde çırpın. Aslında yumurtanın beyazı ve sarısını ayırarak yapmak daha verimli bir kabarma sağlayacaktır. O tarif için "Pandispanya Yapımının Püf Noktaları" yazısına göz atabilirsiniz.

Üzerine un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyip, spatula ile, hamurun içerisindeki kabarcıkları söndürmeden yavaşça, katlayarak karıştırın.

Orta boy veya büyükboy bir borcama hazırladığınız kek harcını döküp, üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış alt-üst ayarda, ortalama 30-40 dakika pişirin. 

Piştikten sonra, ilk sıcağının çıkması için kenara alın ve diğer aşamaları hazırlayın.

Kremşantiyi hazırlayıp, dolapta 2-3 saat kadar dinlendirin.

Karameli için; tavanın dibine şekeri yayın. Şeker eriyene kadar karıştırmayın ve renginin hafiften dönmesini bekleyin. Şeker eridikten sonra şekeri karıştırın ve üzerine suyu dökün. Su soğuk olduğu için aniden donacaktır ama su ısınınca karıştırarak çözebilirsiniz. Homojen bir kıvam aldıktan sonra, üzerine tereyağı ilave edin. Nişastayı su ile çözdürüp karıştırarak tavaya ilave edin.

Kekin üzerine delikler açıp, sütün içerisine krema ve şekeri karıştırıp, keke dökün. Yarım saat bekletip üzerine kremşantiyi sürün ve karameli üzerine dökün. Dolapta birkaç saat bekletip, servis edin.

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Sütlü domates çorbası tarifi
Sütlü domates çorbası tarifi

Kadın - Aile

Sütlü domates çorbası tarifi

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...
Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Kadın - Aile

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi
Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi
Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi
Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Kadın - Aile

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi
Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kadın - Aile

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri
Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Kadın - Aile

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı