Tam kıvamında trileçe tarifi | Trileçe nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Trileçe yapımını ve püf noktalarını sizler için derledik. Orijinal trileçe tarifinde; inek sütü, keçi sütü ve manda sütü karışık olarak kullanılır. Bunun ağır olduğunu düşünenler, yalancı trileçe tarifini daha beğeniyor. Bu tarifde, orijinaline en yakın şekilde tasarlanmış bir trileçe tarifidir. İçerisinde krema olduğu için kıvamı oldukça orijinal trileçe gibi oluyor. Dilerseniz kremayı çıkarıp daha sade bir tatlı elde edebilirsiniz.

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 silme su bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Sütlü sosu için;

4 su bardağı süt

yarım su bardağı toz şeker

1 paket sıvı krema (tercihe bağlı)

Üzeri için;

1 paket toz kremşanti

1 çay bardağı soğuk süt

Karameli için;

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

Öncelikle oda ısısındaki yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp, rengi açılana kadar, ortalama 8-10 dakika kadar yüksek devirde çırpın. Aslında yumurtanın beyazı ve sarısını ayırarak yapmak daha verimli bir kabarma sağlayacaktır. O tarif için "Pandispanya Yapımının Püf Noktaları" yazısına göz atabilirsiniz.

Üzerine un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyip, spatula ile, hamurun içerisindeki kabarcıkları söndürmeden yavaşça, katlayarak karıştırın.

Orta boy veya büyükboy bir borcama hazırladığınız kek harcını döküp, üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış alt-üst ayarda, ortalama 30-40 dakika pişirin.

Piştikten sonra, ilk sıcağının çıkması için kenara alın ve diğer aşamaları hazırlayın.

Kremşantiyi hazırlayıp, dolapta 2-3 saat kadar dinlendirin.

Karameli için; tavanın dibine şekeri yayın. Şeker eriyene kadar karıştırmayın ve renginin hafiften dönmesini bekleyin. Şeker eridikten sonra şekeri karıştırın ve üzerine suyu dökün. Su soğuk olduğu için aniden donacaktır ama su ısınınca karıştırarak çözebilirsiniz. Homojen bir kıvam aldıktan sonra, üzerine tereyağı ilave edin. Nişastayı su ile çözdürüp karıştırarak tavaya ilave edin.

Kekin üzerine delikler açıp, sütün içerisine krema ve şekeri karıştırıp, keke dökün. Yarım saat bekletip üzerine kremşantiyi sürün ve karameli üzerine dökün. Dolapta birkaç saat bekletip, servis edin.