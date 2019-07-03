Yumuşacık pandispanya yapmanın püf noktaları

Sünger gibi yumuşacık bir kek için birkaç püf noktaya dikkat etmek yetiyor.

Öncelikle malzemelerin oda ısısında olması gerekir. Kek çırpıldıktan sonra, havasının söndürülmeden karıştırılması gerekiyor.

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

yarım çay bardağı ılık su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (bardakları birer parmak eksik doldurun)

bir tutam tuz

limon kabuğu rendesi

Yapılışı

Yumurtaların sarıları ve beyazlarını ayırın. Beyazlarının içerisine tuzu ilave edip kar köpüğü oluncaya kadar çırpın, bir kenarda bekletin.

Sarıların içerisine de şekeri ilave edip sıvı bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

Sarıların içerisine suyu yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.

Aynı şekilde unu, kabartma tozu ve vanilyayı da yavaş yavaş çırparken ekleyin.

Un bittikten sonra limon kabuklarını da ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

İşlem bittikten sonra bir spatula yardımıyla içerisine yumurtanın beyazlarını ilave edin.

Yağlanmış bir tepsiye keki boşaltın. Fırınınızın içerisine dayanıklı bir kap içerisine su koyarak yerleştirin. Daha nemli bir kek elde etmek için bu nu ihmal etmeyin. 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Bir süre dinlendirin ve afiyetle yiyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...