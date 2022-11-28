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Gıda Tam kıvamında sütlü mercimek çorbası tarifi
Gıda

Tam kıvamında sütlü mercimek çorbası tarifi

Soğuk günlerde sıcacık bir çorbaya kim hayır diyebilir ki! İşte, denenmiş son derece kolay sütlü mercimek çorbası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-11-28 17:09:00 -
Tam kıvamında sütlü mercimek çorbası tarifi

Kış mevsiminde çorba sofraların olmazsa olmazlarındandır. Buz gibi havada içinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, sütlü mercimek çorba tarifi:

Sütlü mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2  yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 litre sıcak su
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Sütlü mercimek çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın.

Soğanları doğrayın ve yağda kavurun.

Ardından unu ilave edin.

Yıkayıp süzdüğünüz mercimeği ilave edin.

Sıcak suyu ilave edip çorbayı kaynamaya bırakın.

Mercimekler yumuşadığında blenderdan geçirin.

Süt ve tuzu ekleyin.

4-5 dakika sonra çorbanın altını kapatın.

Bir tavaya yağ ve toz biberi alın.

Hazırladığınız sosu, çorbayı ikram ederken üzerine gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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