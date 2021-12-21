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Kadın - Aile Tam kış yemeği brüksel lahana yemeği
Kadın - Aile

Tam kış yemeği brüksel lahana yemeği

Faydası bu kadar fazla olan bir sebzenin yemeğini yapmak için kolay tarif.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:18:00 - 2021-12-21 17:24:41
Tam kış yemeği brüksel lahana yemeği

Brüksel lahanası tarifi, enginar ve kereviz gibi sebzelerde de olduğu üzere zeytinyağlı dışında etli olarak da hazırlanır. 

Brüksel lahanası yemeği tarifi 

Malzemeler

  • 700 gr brüksel lahanası
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı su
  • ½ çay kaşığı karabiber 

Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?

Brüksel lahanalarının en dış kabukları soyulur. Alt kısımlarındaki sert kök kısmı kesilir ve bütün kirlerinden, mikroplarından arınsın diye sirkeli su da bekletilir. Zeytinyağı tencereye alınır. Yemeklik doğranan soğan tencereye alınarak kavrulmaya başlanır. Rengi değişmeye başladığında ezilmiş sarımsak eklenir. Soğanlar pembeleştiğinde salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Patates ve havuç yıkanır, kabukları soyulur. Ardından o küp küp doğranır. Brüksel lahanası isteğe göre ortadan ikiye bölünebilir ya da bütün olarak kullanılabilir. Brüksel lahanası, patates, havuç, pirinç ve baharatlar eklenerek kavrulur. Su eklenerek pişemeye bırakılır. Kontrollü şekilde pişirilir ve ihtiyaca göre su eklenebilir. Afiyet olsun. 

1 Porsiyon brüksel lahanası yemeği kaç kalori? 

Zeytinyağlı brüksel lahanası yemeğinin bir porsiyonu, yaklaşık 75 kalori değerindedir.

Fırında brüksel lahanası (Kolay)

Brüksel lahanalarını temizleyip ortadan ikiye kesin. Kapya biberi ve soğanları yemeklik doğrayın. Becel Sızma Zeytinyağlı'yı eritip, tüm malzemelerle bir fırın kabında karıştırın. Arada bir kere karıştırarak Brüksel lahanaları yumuşayana kadar 200°C'de yaklaşık 40 dakika fırında pişirin.

 

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