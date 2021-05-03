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Gündem Tam kapanmadan muaflar şehirler arası seyahat edebilir mi? Çalışma izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilir mi?
Gündem

Tam kapanmadan muaflar şehirler arası seyahat edebilir mi? Çalışma izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte midir? Türkiye 29 Nisan’dan itibaren 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihler aralığında toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilerin seyahat belgesi alması gerekecek. Peki tam kapanmadan muaflar şehirler arası seyahat edebilir mi? e devlet üzerinden muafiyet izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilecek mi? Çalışma izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:21:00 -
Tam kapanmadan muaflar şehirler arası seyahat edebilir mi? Çalışma izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilir mi?

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Tam kapanmaya yönelik İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Bakanlık genelgesinde tam kapanmadan muaflar şehirler arası seyahat edebilir mi? sorusuna da cevap verildi. İşte detaylar.

Çalışma izni alanlar şehirlerarası seyahat yapabilir mi?

Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir.

İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu olan illerde, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirler arası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

 

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