Tam kapanmada sahte rezervasyon önlemi
17 günlük tam kapanmada sahte rezervasyon yaptırarak kısıtlamayı delenleri engellemek amacıyla, rezervasyonların muafiyet dışı tutulmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili nerelerin açık, kimlerin muaf olacağına yönelik bir genelge yayınladı.
Otel rezervasyonu muafiyet dışı
Özellikle sahte rezervasyon yaptırarak kısıtlamayı delenlere yönelik tedbir de alındı.
Buna göre;
Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması, vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.