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Yaşam Tam kapanma uzar mı? Yasaklar haziran ayına uzatılır mı?
Yaşam

Tam kapanma uzar mı? Yasaklar haziran ayına uzatılır mı?

Tam kapanma kaç gün uzar? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında yaptığı açıklamada kapatma boyunca vaka sayısının 5 bin civarına inmesini amaçladıklarını belirtmişti. Peki, vakalar azalmazsa yasaklar sürer mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:45:00 -
Tam kapanma uzar mı? Yasaklar haziran ayına uzatılır mı?

29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da 81 ilde tam kapanma dönemi başladı. Kısıtlamaların 17 gün süreceği ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00’te sona ereceği ifade edildi. Son günlerde ise yasağın uzatılabileceği ifade ediliyor. Peki, tam kapanma kaç gün uzar?

Tam kapanma uzar mı? Yasaklar haziran ayına uzatılır mı?

Tam kapanma süresinin uzayıp uzamayacağı henüz belli değil. 17 Mayıs’a kadar vakaların istenilen seviyelere inmemesi halinde kısıtlamanın bir hafta uzatılabileceği konuşuluyor. Belirttiğimiz gibi bu konuda resmi bir açıklama yok. Gelişmeler yaşanınca haberlerimizde yer vereceğiz.

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