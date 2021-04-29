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Aktüel Tam kapanma öncesi orayı da kilitlediler
Aktüel

Tam kapanma öncesi orayı da kilitlediler

17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma öncesi memleketine veya yazlığa gitmek isteyen vatandaşlar terminallerin ardından e-devlet'i de kilitledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:39:00 -
Tam kapanma öncesi orayı da kilitlediler

Bu akşam 19.00 itibariyle başlayacak ve 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan büyük kapanma öncesinde memleketine ya da yazlığına gitmek isteyenlerin terminallerde oluşturduğu yoğunluk, E-Devlet üzerinden alınan seyahat izin belgeleriyle ilgili işlemlere de yansıdı.

Yollarda polis trafik ekipleri tarafından durdurulma ihtimaline karşı yanlarına "Seyahat izin belgesi" almak isteyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, belge alımıyla ilgili kolaylık getirildiği açıklaması sonrasında E-Devlet’e yüklendi. Aşırı talepten dolayı E-Devlet sitesi, başvurulara uzun süre cevap verememeye başladı.

Bakan Soylu'nun açıklamasıyla yoğunluk da arttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin olarak, "Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık. Seyahat izin belgesine girecekler, kimlerin bundan istifade edebileceği orada butonlarda belli zaten. Buna yönelik olarak da seyahat izin belgesi alınabilecek. Kim bu şehirlerarası seyahat muafiyetinden faydalanabiliyorsa orada yazıyor zaten. Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir" açıklamasında bulunmuştu.

 

 

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