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Gündem Tam kapanma olacak mı? Kaç gün kapanma olacak?
Gündem

Tam kapanma olacak mı? Kaç gün kapanma olacak?

Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma yaşanacağı bekleniyor. Peki, Tam kapanma olacak mı? Kaç gün kapanma olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:05:00 -
Tam kapanma olacak mı? Kaç gün kapanma olacak?

Kısmi kapanmada verilen sürenin dolması ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Kabine Toplantısı'nda belirlenecek yeni yol haritasında, üç hafta kapanma ve hızlı aşılanma hedefinin de masadaki seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Peki, tam kapanma kararı alındı mı?

Tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı'nın kararları açıklaması bekleniyor. Kısıtlama kararlarının açıklanmasının ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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