Tam kapanma normale dönüş için bir fırsat

4. günü içerisinde olduğumuz tam kapanma uygulaması koronavirüsle mücadelemizin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıyor. Türkiye’nin en başından beri dünyaya örnek olan salgını yönetme başarısı, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasından alınacak sonuçlarla taçlandırılabilir. Eski normale dönüş için bir nevi bilet fırsatı olan tam kapanma uygulamasında kurallara riayet etmek, istenilen sonucun alınmasında başat rol oynuyor. Uzmanlar da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun hareket edilmediği sürece tam kapanma fırsatının sunacağı güzel imkanların tepilmiş olacağına işaret ediyor.

Sürece katkı sunmalıyız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Tam kapanma sürecinde kurallara ne kadar uygun davranırsak, normalleşmemize zemin hazırlar. Kontrollü bir normalleşmeyle yeniden gündelik hayat başlayabilir. Bu nedenle bu uygulama büyük bir fırsat. Bu dönemde aşı sırası gelenin aşısını olması da normalleşmeye katkı sağlayacaktır.” Hükümetin süreci başarıyla yürüttüğünü kaydeden Prof. Arıca, “Merkezi otorite büyük bir başarı gösterdi. Hastalığın tedavi sürecinde dünyada eşine az rastlanır icraatlara imza attı. Bizler de bu kapanma sürecinde kurallara uymalıyız. Sonbahar gibi yerli aşımız da piyasaya çıkmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Kurallara tam uymalıyız

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Bu yasaklar, normale dönmemiz için kritik bir fırsat. Eskiye dönmek ve yeni yasaklarla muhatap olmak istemiyorsak içinde bulunduğumuz bu süreci verimli bir şekilde geçirmeliyiz. Maske, mesafe ve temizliğe büyük önem vermeliyiz. Bu süreç içerisinde aşı randevumuz sisteme tamamlandıysa mutlaka gidip aşımızı olmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka riayet etmeliyiz. Bu yasağın keyfi değil bir zaruriyetin neticesi olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Normale dönüş imkanının doğduğunu kaydeden Çiftçi, “Önümüzdeki ayların heba olmaması için en önemlisi de sevdiklerimizin zarar görmemek için sosyalleşmekten kaçınmamız gerek. Devletimiz bu süreçte üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Bizler sağlık ordusunun bir neferi olarak buna şahidiz. Millet olarak biz de bu süreçte kurallara uymalıyız” dedi.