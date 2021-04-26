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Gündem Tam kapanma hangi gün başlıyor?
Gündem

Tam kapanma hangi gün başlıyor?

Tam kapanma ne zamana kadar sürecek? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye tam kapanma dönemine geçti. Peki, tam kapanma hangi gün başlayacak? Tam kapanma kaç gün sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:53:00 -
Tam kapanma hangi gün başlıyor?

Merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Tam kapanma hangi gün başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artması kaçınılmazdır. Bayramdan sonra rahatlayabilmek için biraz daha kendimizi sıkmalıyız. Vaka sayılarını 5 binini altına düşürmek zorundayız. Hedeflediğimiz rahatlamayı yaşamamız için biraz daha fedakârlık yapmamız gerekiyor" dedi.

29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar Tam kapanma uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir”dedi.

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