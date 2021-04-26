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Gündem Tam kapanma duyulunca fırsatçılar ortaya çıktı
Gündem

Tam kapanma duyulunca fırsatçılar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'tam kapanma' kararı sonrasında, fırsatçılık yapan bazı otobüs firmaları fiyatları ikiye katlamaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:55:00 -
Tam kapanma duyulunca fırsatçılar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.

Fiyatları yüzde 100 arttırdılar

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 17 günlük "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar online seyahat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yurt genelinde fırsatçılık yapan bazı otobüs firmaları dakikalar içinde fiyatları yüzde 100'e kadar artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı

Tam kapanmaya geçildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.'' ifadelerini kullanmıştı.

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