Tam kapanma başlayana kadar seyahat yasağı serbest mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrasına kadar tam kapanmaya geçildiğini duyurarak, ''Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.” dedi. Peki perşembe gününe kadar seyahat edilecek mi? Tam kapanma başlayana kadar şehirler arası seyahat yasağı serbest mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı. 17 günlük "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, “Tam kapanma başlayana kadar şehirler arası seyahat yasağı serbest mi?

Tam kapanma başlayana kadar seyahat yasağı serbest mi?

Bir önceki Kabine toplantısı sonrası kısmi kapanma tedbirleri alınmıştı. Seyahat yasağı hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanıyordu. Yayınlanan kısmi kapanma genelgesine göre şehirler arası seyahat yasağı hafta içi 19.00 - 05.00 saatleri ve hafta sonu Cumartesi ile Pazar günleri yürürlükte bulunuyordu. Yasağın olduğu saatlerde yolculuğa çıkmak isteyenler ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden izin belgesi alarak toplu ulaşım araçları ile seyahat edebiliyordu. Ancak açıklanan yeni tam kapanma kararından sonra seyahatlere ilişkin yeni düzenleme geldi.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma kararı genelgesi şehirlerarası seyahat kısıtlaması detayları şu şekilde:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem

tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır. Özetle 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'a kadar şehirlerarası seyahat edilebilecek. Perşembe günü saat 19:00'dan sonra 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'a kadar şehirlerarası seyahat yasağı uygulanacak. Muaf olanlar yukarıda belirtildi.