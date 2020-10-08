  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
Ekonomi

Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:07:20 -
Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde 30 Aralık 2016'da BDDK kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Söz konusu iptal kararı, kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasının ç, d, e bentleri uyarınca verildi.

Bu bentlerde sırasıyla, "Ödeme kuruluşuna ilişkin belirlenen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi", "İlgili otorite tarafından istenen bilgi ve belgelerin geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişikliğin olması durumunda sistem işleticisi bankayı, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ise kurumu bu konuda derhal bilgilendirir" şartına aykırı davranılması, "Kurul tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması" ifadeleri yer alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı
Gündem

Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı

Fatih Altaylı, vatandaşın beklediği hizmetler yerine içki konusunu gündeme getirerek İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay