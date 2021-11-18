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Sağlık Tam doz aşılı olan öğrenci sınıfta pozitif vaka varsa temaslı mı olur?
Sağlık

Tam doz aşılı olan öğrenci sınıfta pozitif vaka varsa temaslı mı olur?

İki doz aşılı öğrenci sınıfta vaka çıkarsa karantinaya girer mi? Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncellendi. Ülkemizde 5 Eylül’den itibaren 12 yaş üstü tüm bireylere aşı hakkı tanındı. Aşı olan öğrenciler ise sınıfta vaka çıkması durumunda kendilerinin karantinaya alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, çift doz aşılı olan öğrenci sınıfında vaka olduğunda temaslı sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:19:00 -
Tam doz aşılı olan öğrenci sınıfta pozitif vaka varsa temaslı mı olur?

2021 Haziran ayının son haftasından itibaren ülkemizde 18 yaş üstü tüm bireylere aşı hakkı tanımlandı. 5 Eylül itibariyle ise 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. İki doz aşı olan çocuklar ise sınıflarında vaka çıkması durumunda kendileri için nasıl bir sürecin işleyeceğini araştırıyor.

Tam doz aşılı olan öğrenci sınıfta pozitif vaka varsa temaslı mı olur?

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncellendi. Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi.

Soru: Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içinde iki Kovid-19 vakası çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa izolasyona alınır mı yoksa okula devam ederler mi?

Cevap: En az iki doz aşılı, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda, semptomun ortaya çıktığı gün, gelişmemesi durumunda temasın 5'inci günü PCR testi yaptırırlar.

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