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Medya Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı
Medya

Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 15:14:00 -
Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı

Yaz meyvesi olan yeşil erik, her sene bahar aylarında yüksek fiyattan satılıyor. Bunu fırsat bilen Sözcü ve Cumhuriyet gibi paçavralar, erik üzerinden ekonomi battı edebiyatı yapıyor. Bu sene de erik yüksek fiyata satışa başladı, seçim öncesi muhalif gazetelerin ekonomi battı edebiyatı yapmasına ramak kaldı!..

 yeniakit.com.tr 

Antalya'da manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu. Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı. Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

Her sene yüksek fiyata çıkıyor

Erik her sene mevsiminden önce satışa çıkıyor, dolayısıyla lüzumundan daha pahalı satılıyor, yaz ayında ise fiyatı normal seviyelere iniyor.

Fırsatçı medya tetikte

Sözcü ve Cumhuriyet gibi "gazeteler" eriğin her sene mevsiminden önce çıktığı için pahalı olduğu gerçeğini göz ardı edip, bıkmadan usanmadan aynı haberlere imza atıyor. İstisnasız her sene erik haberi üzerinden algı dolu haberlere imza atan söz konusu yayın organları, "Ekonomi bitti, erik taneyle satılıyor, vatandaşa erik bile haram oldu" benzeri yayınlar yapıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sene de söz konusu gazetelerin haberlere başlamasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, "Erik çıktı, başlayın saçmalamaya" yorumları yaptı.

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Yorumlar

can

sanki cay peynir et ekmek vs hic asiri zamlanmadi akit. onu nasil sigdiracaksiniz ekonomi iyi derken

Osmanlı Torunları

Bu Gayri müslim ABD AB pislikleri uşakları kuklaları maşaları Türkiyemdeki Müslüman Görünümlü şeytan Ruhlu Ayaşları Şarapçıları Münafıkları vatan Hayinlerini Vatansızları satılımışları çakalları sırtlanları soysuzları olan chp Hdp iyi pislikler Terörist uzantıları Fetönün Evlatları piçleri Teröristleri Din ve İslam Düşmanları olan chp Hdp iyi pislikler sözde partiler kurup Adamız Diye Geçinen Beyinsizler çakallar sırtlanlar Teröristler sp vp GP DP ZP mh Tkp Vatan Hayinleri vatansızlar soysuzlar yüce mevlam Hepsini Tez vakitte ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat Dibine soksun yüce mevlam Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin
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