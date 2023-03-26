Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı

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Antalya'da manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu. Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı. Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

Her sene yüksek fiyata çıkıyor

Erik her sene mevsiminden önce satışa çıkıyor, dolayısıyla lüzumundan daha pahalı satılıyor, yaz ayında ise fiyatı normal seviyelere iniyor.

Fırsatçı medya tetikte

Sözcü ve Cumhuriyet gibi "gazeteler" eriğin her sene mevsiminden önce çıktığı için pahalı olduğu gerçeğini göz ardı edip, bıkmadan usanmadan aynı haberlere imza atıyor. İstisnasız her sene erik haberi üzerinden algı dolu haberlere imza atan söz konusu yayın organları, "Ekonomi bitti, erik taneyle satılıyor, vatandaşa erik bile haram oldu" benzeri yayınlar yapıyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sene de söz konusu gazetelerin haberlere başlamasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, "Erik çıktı, başlayın saçmalamaya" yorumları yaptı.